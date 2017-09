Boris Diaw, Gigi Datome, Omri Casspi, Jiri Welsch et d’autres capitaines viennent d’écrire au président de la Fiba, Horacio Muratore, pour se plaindre du ballon utilisé depuis l’an passé lors des compétitions internationales.

«La technologie Consistent Touch, qui est utilisée depuis l’an passé, pose des problèmes, notamment lors des fins de match, lorsque le ballon devient humide», écrivent les joueurs. «Nous recommandons que le Consistent Touch soit éliminé dès la fin de la compétition et que des joueurs en activité soient inclus dans le processus de choix d’un nouveau ballon. C’est un problème sérieux, qui affecte directement nos performances sur le terrain.»

Lancée depuis l’an dernier par Molten, la technologie Consis­tent Touch avait pour but d’offrir un toucher du ballon uniforme, les picots étant désormais alignés. Mais pour les joueurs, elle rend le cuir plus glissant.

Les joueurs rappellent d’ail­leurs qu’en 2007, la Nba avait également eu des problèmes avec ces ballons, qui engendraient notamment des coupures sur les doigts des basketteurs. Rapidement, David Stern et la Ligue avaient alors décidé de renvoyer les ballons incriminés et de consulter les joueurs pour trouver des balles qui leur convenaient.

