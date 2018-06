On s’y attendait et cela n’a pas traîné. Mamadou Lamine Loum ne pouvait s’en prendre impunément aux chiffres de l’économie dans le Macky et espérer s’en tirer sans réplique. Cela n’a jamais eu lieu, et cela ne pouvait se faire. Malheureusement, aussi bien les détracteurs que les défenseurs de la politique économique du Président Sall n’édifient pas vraiment l’opinion sur les options et les orientations. Ce qui fait que l’on n’a pas vraiment d’éléments pour juger ou contester les différentes déclarations ; d’où la relative indifférence des principaux intéressés devant l’inanité des arguments. C’est connu, on ne peut vouloir faire notre bonheur et nous écarter des décisions !