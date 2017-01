Ce mardi à l’Assemblée nationale, le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a désigné Daniel Kablan Duncan vice-président. Celui-ci était auparavant Premier ministre, il avait remis la veille sa démission et celle de son gouvernement.

«La personnalité sur laquelle mon choix s’est porté pour occuper les fonctions de vice-président de la République est monsieur Daniel Kablan Duncan», a déclaré le chef de l’Etat devant les députés mardi 10 janvier, avant que les applaudissements ne retentissent dans l’Hémicycle.

«Mon choix s’est porté sur l’un des vôtres. Il s’agit d’une personnalité d’expérience, un grand serviteur de l’Etat qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles à toutes les hautes fonctions qu’il a occupées, c’est un travailleur infatigable, un collaborateur loyal, un homme de dévouement, un patriote, un grand serviteur de l’Etat qui aime profondément notre pays», avait déclaré le chef de l’Etat quelques instants plus tôt.

L’ancien Premier ministre et député élu de Grand-Bassam devient ainsi le premier vice-président de Côte d’Ivoire, un poste créé par la nouvelle Constitution lui conférant le statut de dauphin constitutionnel.

jeuneafrique.com