Le marabout, opérateur économique, a affaire avec dame justice. Baïdy Dieng est poursuivi pour escroquerie, faux et usage de faux par son client, le footballeur Chérif Ousmane Sarr, portant sur un montant de 444 millions de francs Cfa. Le dossier a été confié au juge du 2ème cabinet d’instruction.

Les joueurs professionnels, pour beaucoup d’entre eux, ont un lien séculaire avec les marabouts. Qui pour avoir un contrat, qui pour s’imposer dans leur milieu d’évolution. Chez les footballeurs, la sollicitation, c’est d’avoir une longue et riche carrière. Mais l’histoire entre le footballeur Chérif Ousmane Sarr et son marabout Baïdy Dieng a mal tourné. La relation de confiance qui existait entre les deux hommes s’est envolée. Le secret gardé jadis entre eux est aujourd’hui sur la place publique. En effet, le joueur a porté plainte contre le marabout «opérateur économique» pour escroquerie, faux et usage de faux, portant sur un préjudice de 444 millions de francs Cfa.

Le dossier a été confié au juge d’instruction du 2ème cabinet. Dans le procès-verbal d’enquête dressé par la Division des investigations criminelles (Dic), le plaignant a indiqué comment «il a été roulé dans la farine» par celui en qui il a placé sa confiance pour prospérer dans le milieu footballistique. Dans ses déclarations, M. Sarr renseigne qu’il a connu le mis en cause par l’intermédiaire d’un certain Djiguy Camara entre 2008-2009. «Il m’avait garanti de devenir le meilleur de tous les temps et d’être mondialement reconnu par mes pairs et par tous.» C’est alors que le jeune homme a fait une procuration au mis en cause pour ses comptes bancaires. Ce qui confère à ce dernier le droit d’effectuer des opérations dans lesdits comptes.

Selon Chérif, son marabout a profité de cette situation pour puiser dans ses comptes 32 millions de francs Cfa. A cela, s’ajoute, dit-il, un autre montant qui dépasse les 60 millions de francs Cfa pour la construction de deux maisons à Dakar. Sans oublier les fortes sommes d’argent envoyées via Western union destinées aux offrandes, mais aussi les montants remis physiquement au marabout en présence d’un témoin. En plus, soutient-il, ses deux véhicules ont été mutés par Baïdy Dieng en son nom.

Dans le Pv, le mis en cause, marié et père de 10 enfants, reconnaît avoir travaillé pour le joueur «en vue de relancer sa carrière». Il n’a pas nié la mise à sa disposition de la procuration. En revanche, sur le montant avancé par la partie civile, Baïdy Dieng avoue être «dans l’impossibilité d’estimer» les sommes reçues de son client. «Si Chérif Ousmane Sarr prouve que je lui dois 200 millions de francs Cfa, je lui fais un chèque pour protéger mon image. Mon patrimoine immobilier pèse environ 1 milliard de francs Cfa.» Des propos qu’il avait auparavant tenus à l’émission «Teuss» sur la radio privée Zik Fm.

