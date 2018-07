L’ambassade de la Côte d’Ivoire au Sénégal va organiser du 6 au 12 août prochain à la Place du Souvenir la première édition de la Semaine ivoirienne à Dakar (Sid). Cet événement va permettre de mettre en exergue la culture et de présenter les opportunités d’affaires de ce pays.

Pour vulgariser le savoir-faire de la Côte d’Ivoire, l’ambassade de ce pays au Sénégal a décidé d’organiser du 6 au 12 août prochain la Semaine ivoirienne de Dakar (Sid). Cet événement qui en est à sa première édition va se dérouler à la Place du Souvenir dans la dynamique des festivités de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. Hier, lors d’une conférence de presse en prélude à cette manifestation, le premier conseiller de l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Sénégal a fait savoir que l’idée est de «vendre la Côte d’ivoire à Dakar» dans sa diversité culturelle, économique et gastronomique. Selon Gogoa Ble, «la Côte d’Ivoire et le Sénégal ne font qu’un, il faut que nos cultures se familiarisent». Abondant dans le même sens, Agoussi Serge-Pacome, chargé des Affaires économiques, commerciales et de la communication, soutient que cette semaine permettra aux entreprises ivoiriennes de se faire connaître. D’après lui, différentes structures de l’Etat ivoirien feront le déplacement pour présenter les opportunités qu’il y a en Côte d’ivoire dans le domaine du tourisme, de l’agroalimentaire avec le Cacao et le café. Au-delà de l’aspect économique, il est prévu durant des expositions avec les artisans sénégalais et ivoiriens, de la musique avec des artistes des deux pays. De même, M. Agoussi a souligné que c’est l’Afrique de l’Ouest qui sera représentée. Comme indiqué dans le dossier de présentation de l’événement, il s’agira ainsi «de mettre en exergue l’excellence et la culture ivoirienne tout en servant de pont avec les autres cultures». «Avec 10 000 m2 de surface dédiée aux bonnes affaires, aux échanges, à la découverte de nouvelles tendances, au plaisir de l’achat, à l’information, aux démonstrations», cette semaine ivoirienne se veut comme «le plus grand événement sous régional pour des rencontres d’affaires, le commerce, le tourisme, la mode et la fête». Placé sous le thème «La monnaie électronique, moteur de développement de l’inclusion financière dans la zone de l’Uemoa : Cas du Sénégal et de la Côte d’Ivoire», cet événement sera une occasion de tenir des conférences et des rencontres autour de cette question.

dkane@lequotidien.sn