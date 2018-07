Tout le monde connait les valeurs de Barack Obama, son combat contre les discriminations, contre le racisme et contre le rejet des communautés. Et lors d’un hommage à Nelson Mandela, Barack Obama ne pouvait pas ne pas évoquer ces combats.

Dans un discours sur l’héritage de Nelson Mandela, il a utilisé… la victoire de l’Equipe de France de football en Coupe du monde 2018 pour appuyer ses propos et vaincre le racisme et les discriminations dans la société.

«Nous nous reconnaissons dans les espoirs et les rêves des autres. Et c’est une vérité qui est incompatible avec une quelconque forme de discrimination basée sur la race, la religion, le genre ou l’orientation sexuelle. Et c’est une vérité qui, lorsqu’on y adhère, offre des bénéfices, car elle offre à la société des talents et les compétences de tout son Peuple. Et si vous ne me croyez pas, demandez à l’Equipe de France de football qui vient tout juste de gagner la Coupe du monde de football», a déclaré Obama.

Une bonne manière de rappeler que malgré les origines africaines, celles-ci ont été embrassées par la France, ce qui aura permis à la Fédération de remporter une nouvelle Coupe du monde. Des magnifiques paroles.