Mon espace perso, une plateforme pour les contribuables dont le chiffre d’affaires n’atteint pas 100 millions de francs Cfa, va être lancée aujourd’hui. Elle permet d’accéder à l’ensemble des informations de son dossier fiscal matérialisé pour consulter l’historique de ses transactions, de suivre ses requêtes contentieuses.

La digitalisation de l’administration fiscale se poursuit, après le lancement de etax, une plateforme permettant au contribuable ayant un chiffre d’affaires supérieur à 100 mille millions de francs Cfa de déclarer ses impôts en ligne. Mon espace perso va être lancé aujourd’hui.

Tout comme etax, Mon espace perso (Mep) est une plateforme web d’échange permanent entre le contribuable qui a un chiffre d’affaires de moins de 100 millions de francs Cfa et les services de la Direction générale des impôts et domaines (Dgid). L’objectif est d’établir une relation de confiance avec les usagers fondée sur la transparence. Mep permet à l’usager qui s’y est déjà inscrit de disposer d’un compte T qui affiche les déclarations en débit et les paiements en crédit. «D’utilisation facile», Mep offre des fonctionnalités autorisant l’usager d’accéder à l’ensemble des informations de son dossier fiscal matérialisé pour consulter l’historique de ses transactions, de suivre ses requêtes contentieuses…

Le client désireux de gagner du temps en évitant de se rendre à la Dgid pour faire des déclarations d’impôts n’aura qu’à se rendre sur https://monespaceperso.dgid.sn/login. Son Ninea sera son identifiant.

Il faut rappeler que cette plateforme est née de l’hackathon organisé par le Fonds monétaire international et le gouvernement du Sénégal en juin 2016. Trois projets ont été retenus et le Mep en fait partie. Si pour le moment la plateforme n’est accessible que sur le net, elle devrait évoluer dans le temps. D’après la directrice du système d’information de la Dgid, Mep sera disponible sur les smartphones bientôt, sans donner de date. Après, Mtax verra le jour. Elle sera une application avec la solution voix. Elle va, ainsi, permettre aux personnes qui ne parlent pas le Français de profiter des mêmes offres que les utilisateurs de Mep. Elle sera même utilisable sans internet.

