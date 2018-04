La cérémonie d’inauguration du centre techno-pédagogique de l’Esp a mis à nu l’importance du numérique dans l’enseignement en Afrique. Selon le Professeur Mary Teuw Niane, le numérique «c’est le présent et l’avenir de l’enseignement supérieur en Afrique».

Pour Dimitrios Noukakis, chef du projet Mooc for développement, l’internet a transformé la société, y compris l’enseignement supérieur. Alors, le numérique s’avère être «incontournable».

La rencontre a été aussi l’occasion pour Papa Alioune Sarr d’énoncer les ambitions de son institut : «L’Esp a pour ambition de développer l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les activités d’enseignements et d’apprentissages», a-t-il déclaré.

Pour la réalisation du studio d’enregistrement, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Epfl) a accompagné l’Esp et le tout premier Mooc sera créé dans ce lieu très prochainement, affirme Papa Alioune Sarr Ndiaye.

D’autres projets sont en cours de réalisation, notamment la livraison du super calculateur de 537 téraflops autour duquel vont se développer des formations interuniversitaires : «Trois licences, cinq masters et cinq doctorats qui tournent autour d’une discipline, intelligence artificielle, big data, robotique, cyber-sécurité et génétique moléculaire», explique Mary Teuw Niane.

Par ailleurs, il a été rappelé que l’Epfl et l’Esp sont membres du Réseau d’excellence des sciences de l’ingénieur de la francophonie (Rescif) depuis 2010.

En collaboration avec la Suisse, le directeur de l’Esp, Papa Alioune Sarr Ndiaye, le ministre de l’Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, et le représentant du recteur de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) ont procédé dans les locaux de l’Ucad à l’inauguration du centre techno-pédagogique de l’Esp. L’objectif de la création de ce centre est de regrouper dans un unique espace un ensemble de ressources humaines compétentes, de ressources matérielles modernes à même d’accompagner les projets d’innovation pédagogique, intégrant les technologies de l’information et de la communication telles que Mooc. Et aussi la formation en ligne et les classes virtuelles.

