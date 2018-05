Auteur de son 32e but de la saison en Premier League ce dimanche contre Brighton (4-0), l’Egyptien Mohamed Salah termine meilleur buteur de l’exercice en Angleterre. Mieux, c’est la première fois qu’un joueur atteint ce total sur une même saison à 20 clubs Outre-Manche.

Mohamed Salah signe décidément un exercice 2017-18 exceptionnel. Buteur ce dimanche face à Brighton (4-0) à l’occasion de la dernière journée de Premier League, l’ailier de Liverpool a signé son 32e but de la saison dans le championnat anglais. Avec ce total, l’international égyptien conserve son avance sur Harry Kane (Tottenham, 30 buts) pour terminer meilleur buteur de la saison Outre-Manche.

Mieux encore, c’est la première fois dans l’histoire qu’un joueur atteint ce total sur un même exercice en Premier League (sur une saison à 20 clubs). Alan Shearer (Blackburn Rovers, 1995-1996), Cristiano Ronaldo (Manchester United, 2007-2008) et Luis Suarez (Liverpool, 2013-2014) s’étaient en effet tous arrêtés à 31, soit une unité de moins que ce Pharaon de tous les records.

Ian Rush, le seul à lui résister

Seuls Andy Cole (34 buts en 1993-1994) et Alan Shearer (34 buts en 1994-1995) ont fait mieux, mais le championnat anglais comptait alors 22 clubs et donc plus de journées, ce qui fait bien de Salah un cas à part. En scorant face à Brighton, l’ancien Romain s’est par ailleurs adjugé un autre record en devenant le premier joueur à marquer contre 17 clubs différents sur une même saison de Premier League.

Auteur de 44 buts toutes compétitions confondues, le Red peut espérer battre un dernier record s’il parvient à détrôner Ian Rush, buteur à 47 reprises pour Liverpool lors de la saison 1983-1984, soit le record du club. Bon, la mission s’annonce tout de même très compliquée puisqu’il faudrait marquer 4 fois face au Real Madrid en finale de la Ligue des champions le 26 mai prochain. Quoi qu’il en soit, Salah est déjà entré dans la légende.

Sadio et les «Reds» assurent leur place dans le «Big four»

En battant Brighton, Liverpool a obtenu sa deuxième qualification de suite pour la Ligue des champions. De quoi défier le Real avec l’esprit libéré.

Indépendamment du résultat du match contre le Real le 26 mai prochain, Liverpool disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Cette qualification n’a jamais vraiment été remise en question ces dernières semaines, mais les hommes de Jürgen Klopp ont quand même dû attendre le dernier acte du championnat pour valider ce ticket. Lors de l’ultime rencontre et dans une ambiance festive, ils ne se sont pas ratés et ont écrasé Brighton & Hove Albion sur un score sans appel de 4 buts à 0.

Avec Afrik-foot