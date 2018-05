Auteur d’une bonne saison et grand artisan de la qualification de Liverpool en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le 26 mai prochain à Kiev, l’international Sénégalais, Sadio Mané, ne figure pas pour autant dans la liste du Meilleur joueur de la saison en Angle­terre. Le Championnat anglais a dévoilé ce dimanche sa liste de six candidats. Sans surprise, son coéquipier en club, l’international Egyptien, Moha­med Salah, est bien présent. Avec le Belge, Kevin De Bruyne (Man City), ils sont deux favoris pour succéder à l’international Français, N’Golo Kanté, pour le titre de Premier League Player of the Season ? Ils sont accompagnés de David De Gea (Man United), Harry Kane (Totten­ham), Ra­heem Sterling (Man City) et… de défenseur de Burnley James Tarkowski, récompensé de l’excellente et inattendue saison de son club.

Avec Lequipe.fr