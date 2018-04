Pour la troisième fois consécutive, Mohamed Salah, déjà plébiscité en janvier et février, a été élu joueur du mois en Angleterre. What else ? Auteur de six buts en quatre matchs de Premier League en mars, c’est la quatrième fois de la saison que Salah reçoit cette distinction. Il est clairement en train de gagner les faveurs de tous les observateurs dans son match à distance pour le titre de MVP de Premier League, face à Harry Kane et Kevin De Bruyne.

Il est naturellement élu meilleur joueur africain du mois par les internautes de France Football. Il vire en tête avec 54% devant le Tunisien Wahbi Khazri 42%. Le Guinéen Naby Keita ferme la marche avec un petit 4%. Auteur de 29 buts pour sa première saison chez les Reds, Mohamed Salah ne cesse d’affoler les compteurs. Il est actuellement le premier des «terriens» derrière les deux ovnis venus d’un autre monde : Messi et CR7. Il vient même les tutoyer dans leur jardin préféré, à savoir la C1, puisqu’il a été est l’un des grands artisans du succès aller de Liverpool face à City (3-0). Comme Sadio Mané (7 buts également), il ne lui manque plus qu’une seule réalisation pour rejoindre Samuel Eto’o (8 buts en 2010/2011), meilleur buteur africain en Ligue des Champions sur une saison. Le «roi Salah», comme il est surnommé sur les bords de la Mersey, fait vaciller toute l’Euro­pe.