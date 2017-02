L’Equipe du Sénégal des moins de 20 ans a battu (2-0) celle du Kenya, vendredi, en match amical joué au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, a constaté un reporter de l’Aps. Les deux buts sénégalais ont été marqués par Ibrahima Niane à la 8ème minute et Dominique Minkilan sur penalty (90+2).

Cette rencontre compte pour la préparation de la Can de la catégorie prévue du 26 février au 12 mars en Zambie. Les juniors sénégalais vont rejouer dimanche contre la même Equipe du Kenya avant de terminer leur série de rencontres amicales par la Gambie.

Le Sénégal évoluera dans le groupe B de cette Can, en compagnie du Soudan, de l’Afrique du Sud et du Cameroun.