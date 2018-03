Le maire de la commune de Ninéfesha, Dondo Keïta, en compagnie de la coordination départementale de l’Apr, a effectué une visite de sensibilisation et de remerciements aux populations de sa commune, lundi dernier. Les populations, qui se félicitent du travail inlassable de leur édile et des actions posées par le président de la République Macky Sall, rassurent ce dernier quant à sa réélection au premier tour dans la commune avant la fin de la journée du 24 février 2019.

Macky Sall peut dormir tranquille pour ce qui est de sa réélection au premier tour de la présidentielle de février 2019 dans la commune de Ninéfesha. En tournée, lundi dernier, le maire de ville, Dondo Keïta, en compagnie de la coordination départementale de l’Alliance pour le République de Kédougou, a remercié les populations après les élections locales passées. Mais, a informé l’édile de Ninéfesha, «le plus important reste à venir. C’est la réélection du Président Macky Sall qui doit être élu dès le premier tour». A cet effet, Dondo Keita se veut clair : «Ce n’est pas une élection comme les autres. On a un seul et unique candidat. C’est le Président Macky Sall» qui doit être réélu en grande pompe dans la commune de Ninéfesha pour lui permettre de continuer les chantiers déjà entamés. Pour ce faire, il peut sans aucun doute compter sur ses populations. Car, a en croire Aminata Ndiaye, «on ne pleure plus depuis qu’on a un maire comme Dondo qui nous aide et nous assiste. On est derrière lui pour la réélection du Président». C’est le même son de cloche qui a été donné par Daba Diallo, responsable des jeunes de Ndébou. «Nous sommes prêts et on va travailler pour une victoire écrasante du président Macky Sall en 2019.»

Par ailleurs, le maire de la commune de Ninéfesha n’a pas manqué, au cours de la tournée, de demander aux populations d’aller s’inscrire massivement sur les listes électorales qui sont en révision. «C’est seulement en s’inscrivant massivement sur les listes électorales et en retirant nos cartes d’électeurs qu’on pourra conduire le Président Macky Sall pour un second mandat», a-t-il souligné.

Par ailleurs, au village de Ndébou qui a été la première étape de la tournée, les populations se sont plaintes de l’inaccessibilité des villages situés en haut de la montagne du fait de l’état de la route ainsi que le problème d’eau. Ce à quoi le maire n’a pas mis du temps pour rassurer les populations. «Je vous rassure que ces doléances ont déjà été prises en compte par l’équipe municipale. Des études ont été réalisées pour ce qui est des forages et pour la route également. On n’attend que les techniciens qui doivent arriver incessamment.» Le maire et ses amis se sont respectivement rendus dans les villages de Ndébou, Thiokoye et Ninéfesha où une grande mobilisation a été organisée en présence de tous les villages environnants.

