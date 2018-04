Ragaillardis par leurs victoires aux Législatives de 2013 et à la Présidentielle de 2015, les militants togolais de l’Union pour la République (Unir/Section Séné­gal) sont convaincus du succès du parti dirigé par le président de la République, Faure Gnas­singbé, lors des élections législatives et locales de 2018 et présidentielle de 2020. Ils se sont exprimés à l’occasion de la commémoration par une messe du sixième anniversaire de leur parti. Une opportunité pour le secrétaire général et porte-parole, Dieudonné Kabkia, de lancer un message pour la paix et la réconciliation entre Togolais. La cérémonie commémorative s’est déroulée en présence de leurs camarades militants du Parti démocratique gabonais (Pdg), qui n’ont pas manqué de leur manifester leur soutien dans leurs activités politiques.

Présent à cet anniversaire, le consul du Togo à Dakar a profité de cette tribune pour qualifier de «positif» le bilan du Président Faure Gnassingbé.

Stagiaire