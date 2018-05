Après avoir sélectionné 13 nominés le mois dernier, Rfi et France 24 ont dévoilé ce vendredi la liste des 3 finalistes pour le Prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1. Largement plébiscités, le Tunisien Whabi Khazri (Stade Rennais), le Camerounais Karl Toko Ekambi (Sco Angers) et le Burkinabè Bertrand Traoré (Olympique lyonnais) se disputeront le titre cette année. Pas vraiment de surprise donc, avec l’absence dans ce trio final du tenant du titre, l’Ivoirien de Nice, Jean Michaël Seri, nettement moins performant cette saison. Malgré sa saison intéressante, Gaël Kakuta (RD Congo/Amiens), moins en vue en 2018, ne franchit pas cet écueil, lui non plus, à l’instar de Keïta Baldé (Sénégal/As Monaco) ou encore de André-Frank Zambo Anguissa (Cameroun/Olympique de Marseille). Le nom du grand vainqueur sera dévoilé le 14 mai prochain à l’issue du vote d’un jury composé de 68 journalistes, dont Afrik-Foot.