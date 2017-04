L’international sénégalais, Pape Ndiaye Souaré, a tenu à démentir le tweet qui a fait le buzz sur Twitter, après le match retour de la Ligue des Champions entre le Real et Bayern Munich (4-2). «Je voulais juste informer que mon compte twitter a été piraté hier et les propos qui ont été dits ou la photo qui a été partagée ne viennent pas de moi. Mon équipe a finalement réussi à récupérer le compte, je suis encore désolé pour le désagrément», a réagi l’ancien joueur de Diambars (Ligue 1 sénégalaise), dans un communiqué pour se défendre. En effet, sur un tweet provenant de son compte Twitter, l’international sénégalais de Crystal Palace aurait répondu à Gerard Pique, le sociétaire du Fc Barcelone en réagissant sur le but, en position de hors de jeu, de l’attaquant du Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

wdiallo@lequotidien.sn