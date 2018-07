Les supporters sénégalais sont tous revenus de Moscou, sauf le… treizième Gaïndé, qui a confondu Russie et Espace Schengen. Maintenant, on peut au moins présumer que nos rues et nos places publiques vont devenir chaque jour un peu plus propres. Nos compatriotes n’ont-ils pas donné l’exemple en terre russe, au point de concurrencer les Japonais, pour qui c’est quasiment un sacerdoce ? Sinon, on risquerait de penser que les actes d’après-matchs, étaient juste de la poudre aux yeux, bonnes pour agrémenter les réseaux sociaux. Mais on sait que les Sénégalais ne sont pas aussi vicieux…