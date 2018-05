Le gouvernement a annoncé lundi soir s’être accordé avec les syndicats d’enseignants sur un protocole d’accord en six points portant sur leurs revendications, dont celui relatif à la création d’un guichet unique pour venir à bout des lenteurs administratives dans la délivrance des actes d’avancement des enseignants.

Ce point inclut une dématérialisation des procédures, a indiqué le Premier ministre Maham­med Boun Abdallah Dionne, au sortir d’une rencontre avec des responsables de syndicat d’enseignants en grève depuis plus de 3 mois pour obtenir du gouvernement la satisfaction de leur plateforme revendicative.

Les deux parties ont également convenu d’une dotation budgétaire supplémentaire pour résorber les rappels dus aux enseignants au titre notamment de leur avancement.

Les syndicats ont aussi obtenu du gouvernement la matérialisation sur papier de l’augmentation de l’indemnité de logement qui devrait ainsi passer de 60 à 100 mille francs Cfa mensuels, soit une augmentation de 15 mille F Cfa à compter d’octobre, 10 mille F Cfa à partir de janvier 2019 et 15 mille F Cfa un an plus tard.

Le gouvernement s’est par ailleurs engagé à trouver une solution à la situation des professeurs d’éducation physique et des enseignants en langue arabe, de même qu’il a accepté de partager avec les enseignants les résultats de l’étude portant sur l’harmonisation du régime indemnitaire des fonctionnaires.

Aps