C’est la fin d’un feuilleton rocambolesque. A moins d’un énième rebondissement, Serge Aurier va s’engager dans les prochaines heures à Tottenham pour cinq ans moyennant 25 millions d’euros plus deux millions de bonus, informe Lequipe.fr. L’Ivoirien a obtenu ce mercredi le permis de travail nécessaire à sa venue.

A 13 heures hier, le document n’était pas encore parvenu au siège du Psg mais la direction de Tottenham a assuré aux dirigeants parisiens qu’il avait bien été émis et réceptionné de leur côté. La signature de l’ancien Toulousain chez les Spurs, deuxièmes de Premier League la saison dernière, n’est donc plus qu’une question d’heures, d’autant qu’il avait déjà passé une visite médicale anticipée.

A Tottenham, il remplacera poste pour poste l’international anglais Kyle Walker, qui a rejoint Manchester City cet été.