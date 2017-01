Cameroun-Sénégal, c’est la première affiche des quarts de finale de la Can 2017, prévus samedi prochain à Franceville. Aujour­d’hui, le Burkina Faso, qui s’est aussi qualifié, va connaître son adversaire.

L’Equipe du Sénégal assurée de la première place du groupe B sera opposée en quarts de finale à celle du Cameroun arrivée 2ème du groupe A, après avoir fait match nul 0-0 contre le Gabon, ce dimanche. Avec cinq points (+1), les Lions Indomp­tables sont 2èmes derrière les Etalons du Burkina Faso (5 points +2) victorieux de la Guinée-Bissau 2-0 ce dimanche pour le compte de la 3ème et dernière journée dans la poule A. Les buts burkinabè ont été marqués par Préjuce Nakoulma (11ème) et Bertrand Traoré à la 57ème minute. Le Sénégal (6 points) assuré de la première place, jouera contre l’Algérie qui en plus de gagner cette rencontre, doit compter sur une défaite de la Tunisie pour espérer se qualifier en quarts de finale.

La Tunisie sera opposée au Zimbabwe lundi à partir de 19h Gmt à Libreville et les Warriors, s’ils n’ont pas leur destin entre les mains, sont encore en course pour la qualification en quarts de finale.

Sur cette Can 2017, quatre quarts de finalistes sont déjà connus, il s’agit du Burkina Faso et du Cameroun dans le groupe A, le Sénégal dans le groupe B et le Ghana dans le groupe D.

Le Gabon déjà éliminé

Les larmes ont coulé des deux côtés au coup de sifflet final, ce dimanche à Libreville. Mais pas pour les mêmes raisons. Après le résultat nul entre le Gabon et le Cameroun (0-0), le troisième en autant de matchs pour les Panthères, celles-ci ont dû accepter leur triste sort : elles sont déjà éliminées de leur Coupe d’Afrique des Nations, disputée à la maison. Incapables de remporter le moindre succès, Pierre-Emerick Aubameyang et ses partenaires ont terminé troisièmes du groupe A, dominé par le Burkina Faso, vainqueur dans le même temps de la Guinée-Bissau (2-0).

Etalons et Lions Indomptables se qualifient donc pour les quarts, laissant les Gabonais pour la deuxième édition consécutive sur le carreau, dès la phase de groupes. Pour la première fois depuis 1994 en Tunisie, le pays organisateur est aussi sorti d’entrée. L’échec de Jose Antonio Camacho et ses troupes est total.

Avec Aps et lequipe.fr