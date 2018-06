Macky Sall est parti en voyage en laissant derrière lui une situation non résolue. Le Sénégal a-t-il toujours un ministre du Tourisme ? Quel est l’actuel statut de M. Mame Mbaye Niang au sein de la station gouvernementale ? On a eu à le dire ici, la plus petite notion de respect dû aux Sénégalais, exigerait de nos gouvernants d’éclairer la lanterne de tous sur cette situation, et l’ambiguïté dans le domaine, ne participe pas à la gestion sobre et vertueuse de l’Etat. Dans le cas d’espèce, les victoires des Lions n’ont pas encore pu engourdir nos cerveaux, au point de nous empêcher de demander des comptes !