Plus de 12 mille personnes ont participé à la randonnée pédestre nationale organisée à Dakar pour soutenir les Lions en vue du prochain Mondial en Russie. Ce chiffre est avancé par Libasse Ndiongue, président de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre, l‘initiateur de cette marche organisée en partenariat avec la Fédération sénégalaise de football.

Le ministre des Sports, Matar Ba, le président de la Fédé foot, Me Augustin Senghor, et même des membres des partis de l’opposition dont Mamadou Massaly du Parti démocratique sénégalais (Pds) ont pris part à cette randonnée avec une forte présence des enfants.

L’on comprend l’enthousiasme du ministre des Sports. «L’ambition c’est de rentrer avec le trophée. On peut transformer les obstacles en énergie positive et aller de l’avant. C’est un grand jour avec cette randonnée pédestre nationale où les Sénégalais se sont mis derrière leur Equipe nationale. C’est la première fois qu’on marche avec la jeunesse de l’opposition pour une cause nationale», s’est félicité Matar Ba qui a adressé ses remerciements au président de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre pour la réussite de la manifestation.

Livrant ses impressions, Me Senghor de noter que cette forte mobilisation servira davantage à motiver les Lions sur la route de la Russie. «Les Sénégalais se sont mobilisés comme un seul homme pour cet objectif national. C’est le moment de dire un grand merci au Peuple sénégalais. Les Lions ne manqueront pas de suivre l’événement et ça va les booster davantage. A chaque fois qu’on s’unit pour porter le drapeau national, on fait tomber des montagnes. Je pense que les Sénégalais iront à la conquête de la Russie en faisant tomber des montagnes russes», souhaite le patron du football sénégalais.

Couvrant 6km, la randonnée pédestre nationale a pris départ à la Place de la Nation avant un passage à la Rts pour être bouclée à la case départ.

ambodji@lequotidien.sn