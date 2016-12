L’accord négocié sous l’égide de l’Eglise catholique pour permettre une sortie à la crise provoquée en République démocratique du Congo par le maintien au pouvoir du Président Joseph Kabila devait être conclu dans la nuit de jeudi à vendredi à Kinshasa, selon une source ecclésiastique.

«On va boucler cette nuit (Ndlr : hier)», a déclaré à l’Afp cette source proche des négociations.

«L’accord doit être signé demain (ce vendredi), les évê­ques devant être dans leurs diocèses au plus tard samedi» 24 décembre pour la messe de la nuit de Noël, a ajouté la source au lendemain de l’ultimatum adressé par la Confé­rence épiscopale nationale de Congo (Cenco) à la classe politique congolaise pour qu’un accord soit conclu «avant Noël».

L’Afp a pu consulter le document de travail résumant les principaux points du projet d’accord devant être finalisé et approuvé en séance plénière dans les heures à venir.

Ce texte prévoit l’instauration d’une «transition politique» et la tenue «fin 2017» de la Prési­dentielle qui aurait dû être organisée cette année.

Le document montre que les délégués du pouvoir et de l’opposition se sont mis d’accord sur un certain nombre de points qui avaient jusque-là bloqué tout accord.

Aux termes des négociations en commission, l’opposition obtient satisfaction sur la question de la date de la Prési­den­tielle. Elle obtient également la création d’un «Conseil national de transition» chargé de veiller à la bonne exécution de l’accord, particulièrement sur les questions électorales.

En contrepartie, elle a accepté le principe du maintien au pouvoir de M. Kabila jusqu’à une passation de pouvoir avec un successeur élu, alors qu’elle demandait jusque-là son retrait immédiat de la vie publique.

