Après la sortie de son album «Tokooos» aux rythmes urbains en 2017, Fally Ipupa a dévoilé mercredi «Ecole», titre qui annonce le grand retour du chanteur congolais dans le N’dombolo.

En juillet 2017, Fally Ipupa sortait son album Tokoooss, un opus de 18 titres, avec principalement des titres aux rythmiques afrobeats. Objectif non avoué : conquérir la scène internationale, avec notamment une multitude de collaborations, de Mhd à Wizkid en passant par Booba. Mais, s’il a réussi à traverser les frontières et à conquérir un public plus large, Tokoooss n’avait pas totalement séduit les amateurs de rumba congolaise, et en particulier du sebene et du n’dombolo, malgré la présence des chansons comme Eloko Oyo et Jeudi Soir.

Avec Ecole, El Mara – le surnom que se donne Fally Ipupa – dévoile le premier extrait de son futur album Contrôle. Un projet qui marquera le retour de Fally Ipupa à l’époque du Quartier Latin, avec des chansons aux sonorités rumba. Et le lieu du tournage du clip n’a pas été choisi au hasard : les danseurs se sont réunis dans le lieu de répétition de l’artiste à Kinshasa, là où toutes les chorégraphies et les tournées sont préparées.

Le chanteur a également dévoilé pour l’occasion un nouveau pas de danse, repris dès à présent par de nombreux danseurs sur les réseaux sociaux. Il a également publié de nombreuses vidéos acoustiques, guitare-voix qui font déjà rêver les mélomanes. Et autant dire que ces derniers attendent avec impatience ce nouvel album.

jeuneafrique.com