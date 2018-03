Le sélectionneur national des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a affirmé en conférence de presse que son équipe devait gagner le match amical (1-1) contre l’Ouzbékistan, disputé ce vendredi à Casablanca. «On est en train d’essayer un nouveau système, mais ce n’est pas figé. Le plus important, c’est le contenu et le classement. Cela fait un bon bout de temps que ça se trouve dans ma tête. Les matchs amicaux servent aussi à ça. Le comportement de l’équipe a été bon dans l’ensemble. C’est un nul, mais le Sénégal devait gagner ce match. Dans la conservation, on a été bon. Je dois donner du temps de jeu à certains, raison pour laquelle j’ai sélectionné 30 joueurs. Donc, il y aura des changements contre la Bosnie. Je n’ai pas envie de me taper sur les 23.»

Le match de Santy Ngom

«Je crois que ce n’est pas une question individuelle et je suis satisfait de tout le monde. La star c’est l’équipe. On gagnera si on joue en collectif. Nous devons continuer à travailler ainsi parce que nous allons vers une compétition», dit-il.

Avec Igfm