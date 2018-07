Battu samedi par Eumeu Sène, Serigne Dia Bombardier n’a pas compris ce qui s’est passé. C’est un lutteur désemparé que l’on voit dans une vidéo postée sur le Net. En effet, tout juste après le combat, le désormais ex Roi des Arènes est allé voir son entourage pour leur demander ce qui s’est passé, comment il a été battu. «Wa mane lane mo ma daane ?», demande le lutteur aux membres de son staff. Comme réponse, ces derniers tenteront de lui fournir quelques explications. «Il s’est retiré du corps à corps et tu as glissé», dira l’un d’eux. Avant qu’un autre ne lui lance : «Tu restes un champion. Ce n’est pas la peine de trouver des explications. Rentrons !»

Bombardier : «J’ai glissé à cause de la bâche»

Ramené à la raison, Bombar­dier s’exécute au milieu de ses pairs, peinés comme lui, de voir leur lutteur perdre la couronne de Roi des Arènes. Mais au moment de par­tir, Bombardier confirmera avoir «glissé à cause de la bâche» qui recouvre la pelouse. Comme pour dire qu’il n’y avait pas suffisamment de sable dessus. Une défaite qui pourrait être celle de trop pour l’enfant de Mbour, certainement conscient que c’est le début de la fin d’une longue et riche carrière où il a été deux fois Roi des Arènes.

ambodji@lequotidien.sn

(avec Senego)