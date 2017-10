«Depuis que Mamadou Ndoye n’est plus Sg, le parti ne reçois plus cet argent»

Joint hier dans la soirée, le porte-parole de la Ligue démocratique a tout fait pour dissocier Mamadou Ndoye de son parti. D’après lui, les 4 millions reçus mensuellement de Macky Sall «ne servaient pas à financer la Ld, mais étaient plutôt destinés à Mamadou Ndoye en tant que secrétaire général du parti». Moussa Sarr précise haut et fort : «Depuis que Mamadou Ndoye n’est plus Sg, le parti ne reçois plus cet argent. Macky Sall ne finance pas la Ld. Aujourd’hui, on ne reçoit plus cet argent et le parti continue de dérouler ses activités.» Il conclut : «Wade finançait des partis politiques de la Cap21 mais Abdoulaye Bathily n’a jamais pris cet argent. Cela ne va pas ternir l’image de la Ld parce que l’argent ne lui était pas destiné.»

