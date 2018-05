Pour réussir la concertation sur les contrats gaziers et miniers que le chef de l’Etat a convoqués, il faudra au préalable déclassifier le rapport de l’Ige sur Petrotim selon l’ancien ministre de l’Energie. En effet, Thierno Alassane Sall, en tournée politique à Kolda, propose une «commission d’enquête parlementaire indépendante. Une commission composée de juges et de citoyens compétents qui puissent faire le travail de recherche sur le passé proche, le présent et l’avenir de notre pays sur la question du pétrole et du gaz, qui n’est pas une question d’un mandat ; Elle dépasse la compétence d’un seul gouvernement».

D’après Tas, cette commission aura l’objectif d’apporter des réponses à ces interrogations : « Les permis ont été donnés, mais dans quelles conditions ? Qui a fait quoi ? » Demande-t-il dans les colonnes de L’Obs.