L’agence de notation Moody’s, la deuxième au monde par ordre d’importance, vient de surclasser le Sénégal au sein de la classe des bons élèves des institutions internationales. Cela n’était pas arrivé depuis longtemps, et c’est la preuve pour les observateurs que les recettes du tandem Macky/Amadou Ba donnent des résultats. Il ne leur reste plus qu’à trouver la formule magique qui transforme ces performances en emplois des jeunes et remplissent les marmites dans les foyers, et on ne parlera plus du mandat de 2019, mais plutôt de celui de 2024.