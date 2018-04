Auteur de l’une des meilleures saisons depuis sa carrière, Sadio Mané continue de battre les records en Premier League. En inscrivant son 44e but en Premier League, l’attaquant sénégalais bat ainsi le record de l’ancien joueur de Chelsea, Demba Ba.

Avec son but inscrit ce week-end face à Bournemouth, Sadio Mané a désormais marqué quarante-quatre fois en Premier League et dépasse le record de Demba Ba (43), le meilleur buteur sénégalais de l’histoire de la compétition. C’est le dixième but en vingt-six matchs de Premier League cette saison pour Sadio Mané qui concrétise la domination incontestable de Liverpool dans cette entame. Un record qui confirme la bonne forme du joueur, d’autant plus qu’il a été choisi par l’Uefa, pour le titre de meilleur joueur de la semaine en Ligue des Cham­pions. L’attaquant sénégalais de Liverpool s’est montré décisif lors du quart de finale retour devant Manchester City. Sa percée a permis à Mohamed Salah d’égaliser pour le Reds dans cette rencontre remportée 2-1 face aux Citizens.

En attendant de disputer sa première Coupe du monde avec le Sénégal en juin prochain en Russie, l’ancien pensionnaire de Génération Foot va jouer sa première demi-finale de Ligue des Champions face à l’As Roma. Un autre rendez-vous que Sadio Mané attend naturellement avec beaucoup d’enthousiasme pour écrire certainement une autre page de son histoire.

Alfred Ndiaye assure la montée avec Wolverhampton

De son côté, le milieu de terrain sénégalais, Alfred Ndiaye, vit aussi de bons moments avec Wolver­hampton assuré de monter en Premier League, six ans après avoir quitté l’élite du football anglais. Et cela, après le match nul samedi entre Brentford et Fulham (1-1), qui ne peut donc plus rattraper les Wolves. Après 42 journées, les Wolves comptent 92 points, soit dix de plus que Fulham, dont le faux-pas a également profité à Cardiff City, vainqueur de Norwich (0-2) et qui reprend la 2e place. Une victoire dimanche face à Birmingham et les Wolves n’auraient qu’un point à prendre pour s’assurer le titre de champion, leur premier depuis un sacre en D3 en 2013-2014.

Doublé de Santy Ngom en réserve avec Nantes

Sany Ngom n’était pas présent ce samedi sur la pelouse de La Beaujoire contre Dijon en Ligue 1. Non retenu par Claudio Ranieri, le milieu international sénégalais (25 ans, 2 sélections) de Nantes avait été laissé à la disposition de la réserve. Et il n’a pas perdu son temps. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, il a permis à l’équipe B des Canaris, en tête de son championnat et bien partie pour monter en N2, de s’imposer nettement face à La-Roche-sur-Yon (5-1).

wdiallo@lequotidien.sn

(Avec galsenfoot, senego)