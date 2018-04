La loi sur le parrainage n’en finit pas de défrayer la chronique. L’opposition, qui avait émis le souhait de déposer un recours à la Cour de la Cedeao, vient d’annoncer une nouvelle stratégie pour retirer cette loi. Un recours sera déposé ce mercredi 25 avril 2018 à la Cour suprême.

Réunie au sein du Front démocratique et sociale, l’opposition a annoncé une série de mesure ce mardi lors d’une conférence de presse. « Des journées hebdomadaires de résistance nationale » vont être organisées d’après Mamadou Lamine Dianté. L’ancien syndicaliste et dirigeant du Grand cadre affirme que «l’opposition prévoit des journées de sensibilisation et d’information, des meetings, des tournées et des grands rassemblements citoyens dans toutes les localités et dans la diaspora».