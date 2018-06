Le Sénégal accueillera la première conférence de l’Association internationale des investisseurs dans l’économie sociale (Inaise) en Afrique de l’Ouest. Organisée par la fondation Sen’Finances, elle est prévue du 20 au 22 juin 2018 à Dakar sous le thème : «Finance sociale et solidaire et émergence des continents.» «On a choisi ce thème en essayant de mettre le focus sur l’Afrique, parce que c’est la première fois, pour un réseau qui existe depuis 1989, que la conférence se tient en Afrique de l’Ouest», explique Mme Denise Fatoumata Ndour, Adminis­tratrice générale de Sen’Finaces. Laquelle annonce qu’ils attendent environ 200 personnes qui sont d’horizons divers.

S’articulant autour de 4 axes de réflexion, cette rencontre vise à créer un espace d’échange et d’analyse entre participants. De manière spécifique, il s’agira pour l’ensemble des participants d’avoir une meilleure compréhension du concept d’économie sociale et solidaire ; de prendre connaissance de divers expériences, stratégies et outils de l’économie sociale et solidaire, notamment en Afrique, de se mettre à jour sur les mécanismes innovants de financement de l’économie sociale… Cette conférence de Dakar a également pour objectif de consolider son positionnement de l’organisation internationale de l’économie sociale et solidaire et de renforcer sa présence en Afrique en augmentant le nombre de ses membres venant de ce continent.

