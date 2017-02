Les recherches se poursuivent pour retrouver la religieuse colombienne enlevée dans la nuit de mardi à mercredi au sud de Bamako, à quelques dizaines de kilomètres de la localité malienne de Koutiala. Deux suspects ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête.

Selon une source au ministère malien de la Sécurité, deux suspects ont été arrêtés peu après le rapt. Les enquêteurs cherchent à savoir avec précision s’ils n’ont pas été complices de l’enlèvement de la religieuse de nationalité colombienne.

Des militaires maliens mènent des opérations de recherche vers la frontière avec le Burkina Faso voisin, c’est la direction qu’ont pris les ravisseurs et sœur Gloria Cécilia Argoti.

Avec des compatriotes, la religieuse vivait dans une paroisse à quelques dizaines de kilomètres de la localité de Koutiala, située au sud de Bamako. Lors de son enlèvement, des hommes armés se présentant comme des jihadistes, selon la police, l’ont dans un premier temps obligée à monter dans l’ambulance de sa paroisse. Ensuite, le véhicule sera abandonné et la fuite va se poursuivre à moto.

C’est la première fois qu’un étranger est kidnappé dans le sud du Mali. Il n’y a pas de revendication pour le moment, mais deux question se posent : s’agit-il d’une opération montée et exécutée par des gens qui vont céder à un groupe leur otage contre de l’argent ? Ou s’agit-il d’un groupe jihadiste dont des membres ont directement organisé le rapt ?

