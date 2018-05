«Une page qui se tourne mais un livre qui ne se fermera jamais», dixit El Kabir Pène. Le Lion a pris sa retraite sportive, samedi dernier, au terme d’un dernier match avec l’Union Rennes basket.

Le meneur de Rennes, qui a fait les beaux jours du basket sénégalais, ne foulera plus les parquets pour les compétitions. El Kabir Pène est désormais à la retraite au terme d’une carrière très riche.

A 34 ans, l’international sénégalais a fait ses adieux au soir de la belle victoire de l’Urb sur Laval (78-60). La der de Kabir Pène aura été donc majestueuse comme pour la carrière du joueur, qui reste un modèle pour les jeunes, tant sur le plan sportif que sur le plan humain, à travers son association YaThi’Breizh qui vient en aide aux enfants de sa ville natale, Thiès.

Ancien joueur du Rail (1998-2003) et de l’Us Gorée (2003-2005), le Lion avait ensuite pris la direction de la Pro A avec le Stade Clermontois. Il passera ensuite par Vichy (Pro B), l’Amicale Saint-Michel du Puy-en-Velay, Feurs et Prissé-Mâcon (Nationale 2), avant de rejoindre l’Union Rennes Basket, club dans lequel il est resté pendant sept années (2011-1018). Avec l’Equipe nationale du Sénégal, El Kabir Pène a été aux compétitions de l’Afrobasket de 2005 (médaillé d’argent), 2007 et 2009. Il a également pris part au Mondial 2006, au Japon. Bravo champion et chapeau bas El Kabir Pène !

