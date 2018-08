L’Office national de l’enseignement catholique a publié les résultats obtenus par ses écoles cette année aux examens de Brevet de fin d’études moyennes (Bfem) et du Baccalauréat. Dans un document, il informe que les écoles catholiques ont obtenu une moyenne générale de 84,72% au Bac. Par rapport à 2017 où la moyenne était de 83,21%, on note une hausse. Par contre la moyenne de cette année comparée à celle de 2016 qui était de 88,49% est moins bonne. S’agissant du Bfem, la moyenne de cette année est de 87,25% contre 85,15% en 2017 et 89,77% en 2016. On constate ainsi que les résultats de 2016 étaient meilleurs que ceux de cette année.

dkane@lequotidien.sn