Les résultats du baccalauréat sont enfin tombés dans les différents jurys de la capitale avec leur lot de stress, de joie et de désolation. Un petit tour dans les jurys siégeant au centre Collège Sacré-Cœur et celui de Ngalandou Diouf donne une idée claire sur les résultats. En effet, dans les jurys 1196, 1197 et 1198 du centre Collège Sacré-Cœur essentiellement constitués pour la série L2, on note que sur 395 candidats ayant subi les épreuves du 1er groupe au jury 1196, 93 sont reçus d’office dont un avec la mention Bien, 22 avec la mention Assez-bien et 96 candidats doivent composer pour les épreuves du second tour.

Au jury 1197, les candidats admis d’office sont au nombre de 50 dont six avec la mention Assez-bien alors que 102 candidats sont admissibles. Et au jury 1198, 77 admis au premier tour du baccalauréat sont notés tandis que 75 sont retenus pour les épreuves du second tour.

Le stress a aussi fait ses effets au centre Lycée Ngalandou Diouf où les heureux candidats ont été célébrés par leurs proches et les malheureux réconfortés. En fait, le Lycée Ngalandou Diouf a abrité les jurys 1192 et 1193. Ici, au jury 1192, 36 candidats ont décroché le baccalauréat au premier tour et 52 sont autorisés à passer les épreuves du deuxième tour. Dans le même centre, au jury 1193, les candidats qui ont pu réussir au premier tour sont au nombre de 29 et leurs camarades admis à subir les épreuves du second tour sont au nombre de 67.

