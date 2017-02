Ekaterina Bychkova, ancienne joueuse de tennis, a sorti son fusil à pompe sur Eurosport (Russie). Stan Wawrinka et David Ferrer en prennent pour leur grade. «Certains joueurs belges, eux, fument et boivent», précise-t-elle.

C’est une interview qui risque de faire de bruit. Ekaterina Bychkova, qui est parvenue à se hisser la 66e place à la Wta, sort les dossiers dans un long entretien qu’elle a accordé récemment à la version russe d’Eurosport.

Ekaterina Bychkova, 31 ans, dévoile les coulisses des vestiaires féminins et les orientations sexuelles de certaines joueuses. Au passage, elle n’hésite pas à balancer quelques noms.

«10% sont lesbiennes»

«Il y a beaucoup de filles qui aiment les filles dans le monde du tennis», lance Ekaterina Bychkova. «Rennae Stubbs, Lisa Raymond, Eleni Daniilidou, Francesca Schiavone, Brintney Larson, Casey Dellacqua, qui a un enfant, ou Carla Suarez Navarro. Je dirais que 10% sont lesbiennes. On les remarque dans le vestiaire, et ça m’énerve, parce qu’elles ne font que te regarder. Je me fiche de qui couche avec qui, mais quand on est ensemble, laissez-moi tranquille! Ne me touchez pas, ne me regardez pas et ne vous mêlez pas de mes affaires!»

Ekaterina Bychkova, qui n’a jamais franchi le deuxième tour en Grand Chelem dans sa carrière, ne s’arrête pas en si bon chemin. Les hommes ne sont pas épargnés au cours de son entretien. A commencer par David Ferrer, décrit comme «un fumeur invétéré». Quant à Stan Wawrinka, il serait «très porté sur les soirées». Sans citer de noms, elle vise aussi certains joueurs belges.

Un paquet par jour pour Ferrer

«David Ferrer fumait au moins un paquet de cigarettes par jour», assure encore Ekaterina Bychkova. «Mais certains joueurs belges, eux, fument et boivent. Quant à Stan Wawrinka, il est de toutes les fêtes. Je ne sais pas comment il fait pour jouer le lendemain», ajoute la sportive russe.

Ekaterina Bychkova projette d’écrire un livre où elle compte balancer davantage de détails sur les coulisses du tennis. Stan Wawrinka reste visiblement sa cible préférée.

«Il y a beaucoup d’aventures qui circulent sur ses aventures pendant le dernier tournoi de Saint-Pétersbourg. Pourtant, il était avec sa compagne Donna Vekic (joueuse croate, classée 84e à la WTA)», se souvient Ekaterina Bychkova.

En août 2015, on se souvient d’ailleurs qu’un clash avait éclaté en plein match entre Stan Wawrinka et Nick Kyrgios. «Kokkinakis a b**** ta copine. Désolé de te dire ça, mec… », avait lâché le joueur australien à «Stan The Man» à l’époque.

En guise de conclusion, Ekaterina Bychkova a aussi révélé qu’une adversaire lui a demandé un jour de truquer un match. En revanche, on ne connaît ni son nom ni le lieu du tournoi.

Avec 7sur7