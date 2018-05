Ceux qui se scandalisent de l’inauguration d’une «Place de l’Europe» sur l’île de Gorée devraient surtout demander des comptes à Macky Sall qui a trouvé des bénéfices à la colonisation. Et pourquoi pas à l’esclavage tant qu’il y est ? A se demander si notre Président relit ses discours avant de les prononcer. A l’échelle de l’histoire, entre Idrissa Seck et Macky Sall, qui est le plus dangereux des révisionnistes, on se pose la question.