«L’Hémicycle», la revue éditée par l’Assemblée nationale, aborde dans son dernier numéro, différents sujets, dont l’installation de la 13e législature et les réalisations de la précédente. Ce numéro, dont l’Aps a obtenu copie, revient sur la cérémonie d’installation des députés de la 13e législature, fait la présentation des membres du Bureau de l’Assemblée et de la liste des présidents de commissions.

La revue présente aussi les portraits de Aymérou Gningue, président du Groupe Benoo Bokk Yaakaar (Bby), de Madické Niang, président du Groupe Liberté et Démocratie et du député Modou Diagne Fada.

La Revue fait un clin d’œil aux députés de la diaspora, ainsi qu’à l’activisme des femmes parlementaires.

Concernant la représentativité des femmes dans les parlements, la revue note que le Sénégal occupe la 8e place mondiale. Le pays est 2e en Afrique, derrière le Rwanda. «L’Hémicycle», qui revient sur les réalisations de la 12e législature, rend également hommage à Habib Thiam, ancien président de l’Assemblée nationale, ancien Premier ministre, décédé le 26 juin 2017.

La Revue indique que 159 lois ont été votées durant la 12e législature. La publication relève que «cette présente législature dispose de nouveaux outils pour accomplir sa mission. En effet, les députés vont œuvrer dans des conditions qui leur permettront de jouer pleinement leur rôle avec la mise en place du système d’interprétation simultanée, la modernisation de la bibliothèque et la numérisation des archives».

«La revue «L’Hémicycle», présentée comme «un chainon important de la communication» de l’Assemblée nationale, «se propose dans son contenu de refléter la vie de cette auguste Assemblée».