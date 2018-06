L’Ong Direct aid ambitionne de venir en aide à des milliers de familles nécessiteuses à travers le pays. A l’occasion d’une action de solidarité à Rufisque qui a permis à 400 ménages de recevoir des kits alimentaires, Ahmed Suleymani, directeur général de l’Ong, a étalé les ambitions de la structure pour cette année. «Nous sommes là pour distribuer 400 kits alimentaires au profit de ménages du département. Ce geste concerne les personnes du 3ème âge, les handicapés et les personnes vulnérables. Cette année, nous visons 4 677 ménages (…) Le projet concerne 8 régions et c’est Rufisque qui représente la région de Dakar», a fait savoir jeudi M. Suleymani lors de la rencontre. Cette action, à l’en croire, s’inscrit dans l’élan de solidarité en «ce mois béni de ramadan», mais surtout pour «aider le gouvernement dans le combat quotidien contre la pauvreté et la faim que certaines tranches de la population sont en train de traverser». Le préfet de Rufisque, Serigne Babacar Kane, qui a présidé la rencontre, s’est réjoui que sa circonscription ait été choisie pour ce geste de haute portée. «Par ma voix, recevez les remerciements des populations du département», a-t-il adressé aux donataires. «C’est un important lot composé de riz et d’huile», a-t-il fait savoir en parlant des kits alimentaires dont la remise a eu lieu à la direction du Service social. C’est d’ailleurs avec l’aide de cette direction que le choix des bénéficiaires a été opéré, à en croire M. Suleymani. «La sélection des bénéficiaires s’est faite sur la base des listes de l’Action sociale ; ce qui donne une certaine crédibilité au travail», a-t-il relevé à ce propos.

Des paniers ndogou du Rotary à la Mac pour femmes

Le Rotary club a préféré le même jour investir la Maison d’arrêt et de correction (Mac) pour femmes de Rufisque pour marquer sa solidarité en ce mois. «Il y a des femmes issues de différents milieux incarcérées pour des raisons diverses ici derrière nous. Ne pas rester dans nos maisons en oubliant qu’il y a des détenus. Au rotary c’est une vertu fondamentale que nous avons tenu à manifester à ces détenus en ce mois de ramadan», a assuré Ousmane Lô Sarr, secrétaire général de Rotary Dakar club horizon au sortir de la visite à la Mac. «Les kits sont composés des différents produits que l’on utilise à la rupture du jeûne. Un nombre de kits qui couvre l’ensemble de l’effectif de la maison d’arrêt a été remis», a-t-il laissé entendre au sujet des paniers. Accompagné de quelques autres membres de Rotary pour cette visite de solidarité, M. Sarr a plaidé pour la réinsertion des détenus. Son collègue Dr Mamadou Kâ a même engagé le Rotary en ce sens en promettant des actions d’envergure pour la réinsertion des prisonniers.

abndiaye@lequotidien.sn