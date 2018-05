Arsenal a officialisé ce mercredi un contrat de sponsoring avec l’office de tourisme du Rwanda qui s’affichera sur la manche gauche du maillot des Gunners pour les trois prochaines années.

Ce mercredi, Arsenal n’a pas seulement officialisé l’arrivée de Unai Emery au poste d’entraîneur. En effet, le club londonien vient également d’annoncer la conclusion d’un nouveau contrat de sponsoring. Au cours des 3 prochaines saisons, la mention “Visit Rwanda” s’affichera ainsi sur la manche gauche du maillot des Gunners. Un joli coup de pub pour le pays des Amavubi qui espère ainsi attirer plus de touristes et autres fans de lions, éléphants, rhinocéros, buffles, léopards et gorilles des montagnes, tous visibles au Rwanda.

Ce contrat, dont le montant n’a pas été précisé, a été contracté par le gouvernement rwandais et son secteur du tourisme. «Le Rwanda est l’une des économies les plus dynamiques actuellement en Afrique, avec un tourisme en pleine expansion», a justifié Arsenal sur son site officiel. A noter que l’accord concerne le maillot de toutes les équipes du club, y compris les jeunes et les féminines.

On peut imaginer que le Président du Rwanda, Paul Ka­ga­me, fan déclaré des Gunners, a joué un rôle dans ce deal. D’a­près les dernières indiscrétions, le pays d’Afrique centrale a déboursé pas moins de 10 mil­lions de livres sterling par an pour conclure cette transaction. Le prix à payer pour apparaître sur un maillot vu 35 millions de fois par jour dans le monde d’après les dirigeants anglais !

Afrik-foot