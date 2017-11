Revenu sur le terrain samedi après 27 jours d’indisponibilité, l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, se dit prêt pour le match des Lions qualificatif pour la Coupe du monde contre l’Afrique du Sud, vendredi à Polokwane. «Cela va être difficile parce que nous savons que l’Afrique du Sud reste une équipe respectable, même quand elle n’est pas en bonne forme. Nous les respectons mais nous savons aussi que nous avons les moyens de faire un bon résultat là-bas», a indiqué le joueur interrogé par la BBC. La manche retour est prévue le 14 novembre à Dakar. Mais avec un nul face aux Bafana Bafana (4 pts) vendredi, les Lions (8 pts) seront qualifiés. «Tout le monde sait ce que cela représente pour le pays, en particulier les fans. C’est un rêve pour nous aussi joueurs d’aller au Mondial et prions que Dieu concrétise nos attentes.» Sadio Mané était blessé aux adducteurs le 7 octobre lors du déplacement des Lions au Cap-Vert (2-0). Le staff médical des Reds avaient prévu une indisponibilité de six semaines. Mais le joueur s’est fait violence pour anticiper son retour. «Je suis très content d’être de retour car ce n’était pas facile. J’ai travaillé dur et je me sens bien maintenant», a déclaré Sadio Mané qui a signé son retour samedi face West Ham (4-1) avec deux passes décisives.

Avec jourdesport