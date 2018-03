Le Sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, a accordé une interview à As, dans laquelle il décrit sa relation avec l’islam, sa religion. Le Red, qui fait la pluie et le beau temps du côté d’Anfiled Road, trouve dans la religion un moteur pour avoir une vie saine et équilibrée. «La religion est plus importante pour moi que tout. Je respecte les règles de l’islam et je prie cinq fois par jour, toujours et je ne bois pas d’alcool. Il n’y a pas de problème entre la pratique de ma religion et le succès. Ça ne me gêne pas, car le succès ne me monte pas la tête. Non. Moi j’ai toujours voulu devenir footballeur et j’ai été élevé correctement et mes parents sont très fiers du fait que je suis devenu un footballeur professionnel.»

Wiwsport