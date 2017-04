Après sa défaite de la semaine dernière contre Niary Tally, la Linguère de Saint-Louis a concédé le nul samedi face au Stade de Mbour en match comptant pour la 18ème journée de Ligue 1 jouée au stade Mawade Wade. Les deux équipes ont fait match nul 1-1 au terme d’un match très équilibré. Entre deux équipes qui sont, au vu de leur prestation, d’un même niveau. Elles ont en effet engagé la partie tambour battant cherchant à mettre chacune le danger dans le camp de l’autre sans pouvoir cependant y parvenir. D’ailleurs, les occasions ont été très rares de part et d’autre, même si de chaque côté, on a raté de peu d’ouvrir le score. Les deux équipes iront à la mi-temps sur un score vierge. A la reprise, la Linguère change d’option et multiplie les attaques. Le coach Vitor Salvado fait entrer le jeune prodige, Papa Ndiaga Yade, qui ne tarde pas à se signaler en ouvrant le score à la 58e minute. Le jeune junior de la Linguère, sur «un une-deux», reçoit une passe de son partenaire Yao Yao, réceptionne le ballon avec sang-froid, fixe le gardien adverse, Sara Ba, qu’il bat d’une frappe sèche. Les Samba Linguère et leurs supporters n’auront pas cependant pas le temps de savourer le but car à la minute qui suit, le Stade de Mbour profite de la déconcentration des locaux pour égaliser, par l’intermédiaire de Yaya Goudiaby, entré en même temps que Pape Ndiaga Yade. Plus rien ne sera marqué par les deux équipes qui ont été d’un niveau très moyen dans cette rencontre.

A la fin du match, l’entraineur de la Linguère, Vitor Salvado, n’a pas craché sur le point du nul. Pour lui, ce qui est important pour son équipe qui a enregistré beaucoup de blessés, c’est de ne pas perdre en attendant de continuer le travail entamé. Youssoupha Dabo a, lui aussi, bien accueilli ce match nul qui permet à son équipe de prendre au moins un point. Après cette rencontre, la Linguère, qui n’a pas gagné depuis trois journées, est rétrogradée à la 12e place du classement avec 18 points et à 2 petits points du Ndiambour, premier relégable, alors que le stade de Mbour est à la 10e place.

cndiongue@lequotidien.sn