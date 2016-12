Les Lions du Sénégal sont la seule équipe à avoir fait le plein des points pendant les éliminatoires de la Can 2017. Mais pour l’ancien milieu de terrain des Lions de la Teranga, Salif Diao, cette équipe manque de maturité. «Nous avons un très bon groupe. Le sélectionneur Aliou Cissé aura l’embarras du choix. Il reste maintenant aux joueurs de prendre leurs responsabilités. C’est à eux d’être à la hauteur de l’évènement. Ils ne doivent pas être crispés. Ils doivent se prendre en charge, montrer une certaine maturité, même si l’équipe en manque actuellement», a affirmé Diao, cité par le site Senego. Avec son homme fort Sadio Mané en tête, le Sénégal dispose effectivement de l’un des plus beaux effectifs de la Can 2017. Et en croire Salif Diao, «si les Lions gagnent en maturité, la Can sera un bonus pour l’équipe. Le meilleur reste à venir pour le football sénégalais, j’en suis convaincu». L’Equipe du Sénégal doit améliorer son jeu sur les côtés pour faire face aux Aigles de Carthage de la Tunisie, aux Warriors du Zimbabwe et aux Fennecs d’Algérie dans le groupe B de la Can 2017.

