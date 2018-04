La capitale sénégalaise sera bientôt le futur hub d’«Afrique franchise solutions». On pourra le mesurer lors du Salon «Afrique franchise expo» prochainement à Dakar, après la participation du Sénégal pour la première fois au Salon international de la franchise à Paris. «Cette initiative d’Afrique franchise solutions, société d’expertise et de conseil pour le développement de la Franchise en Afrique, a porté sur un atelier autour du thème ‘’Opportunités du développement de la franchise au Sénégal’’», avance un communiqué de la structure. Quel est le sens de cette participation à la Franchise expo Paris ? «Elle s’inscrit au cœur du Plan Sénégal émergent du Président Macky Sall et soutient la volonté portée par le ministre du Commerce et des Pme, Alioune Sarr, d’ouvrir le tissu économique du Sénégal vers de nouveaux marchés favorisant la création d’emplois et la croissance», poursuit le communiqué d’Afrique franchise solutions. Selon Aminata Sakho, Directrice générale et fondatrice d’Afrique franchise solutions, «à l’instar des pays d’Afrique du Nord, comme le Maroc, la Tunisie ou l’Egypte qui ont su faire de la franchise un levier de développement économique, le Sénégal a désormais toute sa place pour occuper le rang de favori en matière de hub de la franchise. Selon elle, ce secteur est un vaste vivier d’opportunités d’emplois et de croissance encore inexploitées». Lors du premier salon d’Afrique franchise solutions de Dakar prévu en novembre 2018, les franchiseurs, investisseurs, chefs d’entreprise professionnelle et candidats à la franchise vont parlementer pour développer les implantations d’enseignes au Sénégal et plus largement en Afrique subsaharienne.