A Samara, les Lions doivent commencer à jeter à l’eau leur sous-marin qui doit torpiller les Colombiens. A 24h de cet évènement qui doit grandir le football sénégalais, le thermomètre de la détermination et de l’adrénaline doit monter. C’est une opportunité que le destin nous a imposé pour montrer que la fracture entre les «grands» et les «petits» est résorbée dans le sport. On «foot» tout à terre et on recommence à zéro pour être les héros de ce Mondial pas du tout «a-Var» en rebondissements de situation.