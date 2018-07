Oumar Guèye, ministre de la Pêche et de l’économie maritime, a présidé mardi, une cérémonie de remise de 40 kits de géolocalisation destinés aux pêcheurs artisanaux. Ces équipements visent à renforcer la sécurité en mer de ces acteurs du secteur de la pêche. En effet, avec cette technologie, les pêcheurs devraient maintenant, avoir la possibilité d’alerter. «Ces appareils permettront aux pêcheurs une fois en haute mer, d’être localisés en cas d’accident ou de difficultés», précise le ministre de la Pêche et de l’économie maritime, devant une forte représentation des gens de la Mer.

Oumar Guèye a profité de l’occasion pour rappeler les efforts consentis par le chef de l’Etat et son gouvernement dans le secteur. Ainsi les pêcheurs ont été dotés de moteurs de pirogue à des prix subventionnés et de 20 mille gilets chaque année à des prix unitaires de 2500 francs Cfa. Le prix du carburant a été revu également à la baisse. De 595 francs, le prix du litre est passé à 497 francs Cfa. Le chef de l’Etat, selon le ministre, ne s’est pas arrêté là. Il a alloué aux femmes du secteur, 700 millions de francs Cfa.

latifmansaray@lequotidien.sn