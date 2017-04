Le sélectionneur de l’Equipe nationale de football du Maroc, Hervé Renard, a été dimanche l’une des attractions du Marathon de Dakar, a constaté l’Aps. Avec plusieurs dizaines de coureurs engagés dans le semi-marathon (21 km) remporté par le Cap-verdien Addison Fortes Spencer, se trouve le technicien français. «C’est toujours un plaisir de prendre part à ce genre d’événement. L’essentiel c’est de participer. Alors, quand on a donné le départ à 8h 30, nous avons tous couru, et enfin, un seul a remporté le circuit, je le félicite», a dit le sélectionneur des Lions de l’Atlas. Après avoir quitté le plateau de la Rts où il était invité à livrer ses impressions, le double champion d’Afrique de la Can (2012 et 2015) avec respectivement la Zambie et la Côte d’ivoire, ne s’est pas privé de se prononcer aussi sur la labellisation du Marathon de Dakar. «Ce n’est pas notre domaine. Mais je pense que ce sera sympa de labelliser ce Marathon de Dakar. Sur ce je félicite tous ceux qui ont fait des performances aujourd’hui», a commenté Hervé Renard.