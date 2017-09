A quelques jours du match Sénégal-Burkina Faso comptant pour les éliminatoires du Mon­dial 2018, le stade Léopold Sédar Senghor est transformé en foirail. Une situation qui préoccupe le président de la Fédé­ration sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, car, indique-t-il, cela perturbe l’accès du stade aux supporters et aux équipes.

«Nous sommes allés même parlementer avec nos amis vendeurs de moutons dans une bonne ambiance et ils ont compris les enjeux. Même s’ils nous ont dit que, eux aussi, ils sont là pour servir la Nation. Nous avons saisi les autorités pour que, au plus tard le vendredi, le dispositif du foirail puisse être levé et qu’on puisse procéder au nettoiement», a-t-il expliqué sur les ondes de la Rfm.

«Il y a une nécessité d’intervenir»

Selon le président de l’instance dirigeante du football sénégalais, les portes les plus populaires, c’est-à-dire celles qui vont vers la découverte et les accès des équipes et des officiels vers les Parcelles Assainies, sont obstruées. «Il y a une nécessité d’intervenir et nous avons déjà sensibilisé l’autorité. Nous pensons que les dispositions seront prises parce que la Fifa aussi est très à cheval par rapport à cela», a fait savoir Me Senghor.

Le Sénégal joue ce samedi 2 septembre 2017, date qui coïncide avec la fête de Tabaski.

Regroupement des Lions : En attendant Keïta Baldé

La Tanière des Lions est presque au complet. Les gardiens Khadim Ndiaye et Clément Diop, qui avaient raté les deux premiers jours de préparation, se sont entrainés avec le groupe hier matin. Diao Keïta Baldé, qui vient de signer à Monaco, devait débarquer hier mercredi. Quant à Mame Biram Diouf, il est forfait pour cause d’une blessure au genou.

Prix des billets et points de vente

Pour le match Sénégal-Burkina, les billets sont en vente depuis hier mercredi dans les points de vente suivants : stade Lss – stade Demba Diop – stade Iba Mar Diop – stade Alassane Djigo-station Elton

Tarifs des billets : Loge Présidentielle : 50 000 F Cfa. Loge Vip: 10 000 F. Annexe Loge : 5 000 F. Couverte : 3 000 F. Découverte et virage : 1 000 F. Ouverture des portes du stade le jour du match, samedi 2 septembre, à 16 heures.

